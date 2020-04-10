新冠肺炎疫情日益嚴峻，至2月起遊客數急凍，國內不少觀光型商圈及餐飲名店，人潮盛況已不復見，業者嘆「開一天賠一天」，大家都在苦撐。

記者近日走訪北中南各大商圈，實地了解疫情下受災情況。以剛性需求為主的學校型、住宅型商圈，影響程度最小；其次則是區域型的景點商圈，出國不成改國內旅遊，還是有外地遊客會造訪消費；最慘的是以國際觀光客為主，台灣於3月19日起正式啟動「鎖國防疫」，外國旅客進不來，國內遊客、在地民眾也鮮少前往消費捧場，商圈店家、攤販已斷糧倒吃老本，撐不住的黯然收場，商圈滅燈一盞接一盞，近期恐將產生骨牌效應倒成一片！

（圖／報系資料庫）

（上圖：昔日）

「鼎泰豐」是外國客必定朝聖的台灣美食，可以說「看鼎泰豐人潮，便知觀光業錢潮」，如今店門口排隊人潮大減。

（下圖：今日）

（圖／趙世勳攝）

記者前往北市觀光景點永康商圈，尖峰時段鼎泰豐前已不見排隊人潮，細數這一兩個月倒閉的店家就高達7間以上，包括「櫻桃爺爺」、「永康錄雞湯」，另外還有多間也在考量短期疫情無法趨緩，是否「關門才是大吉？」

「永康錄雞湯」沒能有幸在這波疫情中繼續生存。（圖／趙世勳攝）

東門永康商圈理事長劉鴻翔表示，最慘聽到經營按摩店的業者營業額跌8成，「一天只做一個客人，一個月要付10多萬的房租，怎麼活？」觀光客進不來，業績掛蛋，有房東願意共體時艱，2、3個月不拿房租，但劉鴻翔也聽聞最近還有再漲租的狀況，只能說大概「房東不缺錢！」

東門永康商圈理事長劉鴻翔（圖／報系資料庫）

東門永康商圈理事長劉鴻翔

劉鴻翔表示，目前永康商圈人潮少了5成，希望政府能盡快給補助，政府自己的優惠活動也要盡快，不要等到店家都倒下。

「大家房屋」企劃研究室主任郎美囡（圖／「大家房屋」提供）

「大家房屋」企劃研究室主任郎美囡分析近3年租售行情指出，台北市各商圈受電商衝擊、觀光團大減的程度不一，西門町因地利之便，加上平價旅店多，人潮穩定；永康商圈以美食聞名，本地及外地客消費力道均強勁，因此租金及房價這幾年相對穩定，反觀士林夜市缺乏特色，過去營收過於依賴大陸團客，故店面租金及價格行情有較顯著的降幅。

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(中時電子報)