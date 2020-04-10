新冠肺炎疫情日益嚴峻，至2月起遊客數急凍，國內不少觀光型商圈及餐飲名店，人潮盛況已不復見。

記者近日走訪北中南各大商圈，實地了解疫情下受災情況。以剛性需求為主的學校型、住宅型商圈，影響程度最小；其次則是區域型的景點商圈，出國不成改國內旅遊，還是有外地遊客會造訪消費；最慘的是以國際觀光客為主，台灣於3月19日起正式啟動「鎖國防疫」，外國旅客進不來，國內遊客、在地民眾也鮮少前往消費捧場，商圈店家、攤販已斷糧倒吃老本，撐不住的黯然收場，商圈滅燈一盞接一盞，近期恐將產生骨牌效應倒成一片！

台中一中和逢甲兩大商圈，客群不同影響程度也有極大差別。一中商圈周邊學校林立，向來以學生族群消費為首。以餐廳而言影響甚小，但若是服飾、配件，或是在商圈外圍太平路、三民路，人潮、業績下滑程度就相對明顯。

台中市一中商圈周圍鄰近台中科技大學等學校，不論平假日都能聚集人潮，防疫期間街上滿是戴口罩逛街的學生。（圖／黃耀徵攝）

記者星期天中午前往一中商圈，街上滿是逛街的學生，一中街、育才街口「愛廣場」2樓名氣餐廳「樂丘廚房」有排隊人潮，隔壁新開的餐廳「泰丘」也有9成滿。

一中商圈的服飾、配件或是在商圈外圍太平路、三民路，人潮、業績下滑程度就相對明顯。（圖／黃耀徵攝）

實際訪問一中商圈主委陳信志，「大家害怕感染，密閉式店家營收大概掉5成，半開放的反而沒那麼嚴重，但目前都沒有聽到有結束營業的情況。」擁有4間餐飲店的老闆吳文傑說，鄰居朋友都經營得很辛苦，與去年同期相比業績掉3成，來客數變少，餐廳只能朝外帶外送來經營。

一中商圈管委會主委 陳信志（圖／報系資料庫）

一中商圈管委會主委陳信志

陳信志表示，目前一中商圈人潮少了3成，期盼政府能發放現金抵用券，會比較有感；疫情期間回台灣的人，若能在機場內直接篩檢，可讓國人減少恐慌，比較敢出門消費。

「信義房屋」北區一中店店長陳光裕分析，一中商圈有公園及學校環繞，可匯聚人潮；逢甲商圈範圍大，人流難以集中，顯得蕭條。在地資深房仲呂俊明則說，其實一中商圈店家汰換率高，但從不缺接手的新房客，因為學生族群消費穩定，即便疫情期間，也有很強的支撐力道。

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(中時電子報)