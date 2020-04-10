新冠肺炎疫情日益嚴峻，至2月起遊客數急凍，國內不少觀光型商圈及餐飲名店，人潮盛況已不復見，記者實地走訪，業者嘆「開一天賠一天」，大家都在苦撐。

記者近日走訪北中南各大商圈，實地了解疫情下受災情況。相較一中商圈災損情況，逢甲可稱得上是台中「重災區」。周日晚間，記者搭乘計程車往逢甲商圈前進，路途中，計程車司機和同事聊著天，對講機另一頭卻說，「逢甲現在攏嘸人唷！」

逢甲大學正門口兩旁店家，已有7家店面招租，整條街多是路人，鮮少有逛街民眾。（圖／黃耀徵攝）

記者在最熱鬧的福星路文華路口下車，卻不見昔日人潮，排隊名店「明倫蛋餅」、「日船章魚小丸子」，假日向來都要等上半小時，現在業者慢慢作業，等待人數約5組；夜市裡另一名攤「黃金左右腿」，一個等待客人都沒有，老闆苦笑說，「每天都賠6、7千塊，在這樣燒錢也不是辦法，觀望3個月看看。」記者與老闆聊天長達15分鐘，期間僅1組客人上門。

（圖／報系資料庫）

（上圖：昔日）過去「日船章魚小丸子」在假日向來都要等上半小時，排隊人潮如長龍。

（下圖：今日）「日船章魚小丸子」及「明倫蛋餅」現在在周日晚間排隊人潮稀稀落落。

（圖／黃耀徵攝）

夜市美食仍有消費者光顧，逢甲大學正門店家就沒這麼幸運，短短150公尺37間店面有7間招租中，近乎2成。整條街道多是路人，店家裡幾乎不見消費者逗留，「官芝霖大腸包小腸」也是時而排隊時而沒人。

逢甲商圈主委王朝藝說，目前有協議降租的大概降3至4成以上，房東很清楚不降生意做不下去，退租對大家都沒好處；不過他也坦言，關門的還是很多，去年就陸續有店家歇業，不景氣加上陸客來台人數限縮，好幾個攤商都轉行跑外送，或改以靠電商、外送平台來轉型。

民以食為天，逢甲夜市小吃攤仍有民眾捧場，但對服飾、商品店家衝擊相對較大。（圖／黃耀徵攝）

雖然政府鼓勵東南亞旅客來台旅遊，但王朝藝指出商圈轉型沒這麼快，過程就會先死一票。另外消費力也有差，他以「少了富爸爸，卻找了窮爸爸來取代」來形容，不過他也強調不是不歡迎，而是若能都兼顧，不是皆大歡喜？

逢甲商圈主委 王朝藝（圖／黃耀徵攝）

逢甲商圈主委 王朝藝

王朝藝表示，逢甲夜市人潮少了4～5成，若能在北中南各選一個防疫模範商圈，定期環境消毒及對民眾進行體溫檢測，讓想逛街的民眾能有一個放心的消費環境，也能兼顧商家的經濟。

「觀光型商圈自去年中國限縮陸客來台人數就受到很大的影響，目前收掉的亞緻飯店、香蕉新樂園等，都是以服務陸客為主，去年起營收就短少很多，體質已經很虛弱，總統大選後陸客商機更是盼無可盼，疫情則是壓垮經營的最後一根稻草。」台灣房屋中區品促會副會長黃鉦凱說。

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(中時電子報)