新冠肺炎疫情日益嚴峻，至2月起遊客數急凍，國內不少觀光型商圈及餐飲名店，人潮盛況已不復見，記者實地走訪，業者嘆「開一天賠一天」，大家都在苦撐。

高雄新堀江及六合夜市，商圈的起落已非單就這次疫情能論述。目前僅主要幹道上倒閉一間泳裝店，巷弄和商圈外圍則有不少店面招租中；另外，巷弄中已有不少攤商採「隨興」或「晚開早收」的方式經營。

據了解，文化路、仁智街口的「EZ SUMMER」服飾店，疫情前平日日營業額也有4、5萬，現在大概只有1萬元；對面三角窗的「e潮流」手機配件店，業績剩3成；「天使雞排」2月底排隊人潮就明顯減少，平時排隊約30人，現在幾乎不用等。

「鮮果茶亭」18年來價格沒有調漲太多，店租還降了2次，仍抵擋不住大環境的壓力，快撐不下去。（圖／宋岱融攝）

開業18年老字號飲料店「鮮果茶亭」老闆娘魏慈瑤嘆，「以前下大雨都比現在好賣。」魏慈瑤回想起5年前，也是新堀江人潮最多時，一天還能賺上7、8千，這兩三年人潮變少，租金也降了2次，「但這幾個月的營收光繳租金就沒了，自己工錢都沒賺到」。她也預計要跟房東商量再降租金，「沒降真的沒辦法繼續做下去！」

因國外觀光客減少，只能倚靠內需市場，新堀江人潮少了3成。（圖／宋岱融攝）

而目前在新崛江有5間分店的「金品運動廣場」業者同樣直呼「壓力很大！」2016年起陸客減少，他們在大高雄已經收掉5間位於觀光商圈的分店，如今又碰上疫情，營業額剩不到一半，下個月起人力將縮編。

新堀江商圈執行長楊翔茗分析，國內零售通路本來3、4月就是小月，接著梅雨季節往往有不少店家撐不過就會收起來，然後6月又有新的進駐開幕，因此他以「三窮四絕、五跳樓、六重生」來形容，但是在把時間軸拉長來看，新堀江大概是從2014年高雄氣爆後開始人潮銳減、空店面變多，「當時市府只關注在受災戶，但全高雄的商圈經濟都連帶拖垮，事後也沒有在這塊特別著墨或振興。」楊翔茗話鋒一轉，「沒想到現在比氣爆時更慘！」

新堀江商圈執行長楊翔茗（圖／宋岱融攝）

新堀江商圈執行長楊翔茗

楊翔茗表示，因國外觀光客減少，只能倚靠內需市場，新堀江人潮少了3成；希望政府能擴大內需，減稅讓中小企業融資更寬鬆，不要推一些看得到卻用不到的政策。

「大家房屋」企劃研究室主任郎美囡（圖／「大家房屋」提供）

對於高雄商圈發展情況，「大家房屋」企劃研究室主任郎美囡表示，高雄本來房價基期低，九合一選舉後吸引投資買盤，價格有所漲幅。高雄市不動產仲介公會監事會召集人鄭啟峰則說，年輕人瘋網購後，新堀江商圈逐漸沒落，六合夜市因陸客來得少，高雄人又不逛，導致退租遽增，房東因而開始降房租。

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(中時電子報)