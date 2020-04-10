釋迦牟尼佛，民間稱之為「佛祖」或「如來佛祖」。為佛教創始人，靈鷲山聖山寺金佛殿執事法寬法師說，「釋迦」是種族的姓氏，「牟尼」則是古印度對於聖者的尊稱。雖然佛教以傳播流派來說，可分為漢傳、南傳、北傳與藏傳等，所以佛誕的日子不一，但台灣在漢傳與藏傳佛教影響下，一般以農曆四月初八為釋迦牟尼佛誕生的日子，信徒舉辦慶典又稱「浴佛節」、「灌佛會」等。

靈鷲山法師法寬說，釋迦牟尼佛是思想家、教育家、宗教改革者，也是靈性導師。經典記載，佛母在無憂樹下手扶大樹生下釋迦佛，而佛祖出生就能行走，下地後分別向著東、南、西、北四方各行7步，步步生蓮，最後立於蓮花中心，環顧四週，說出「天上天下，唯我獨尊」的聖人之言。

釋迦牟尼佛未得道前，是南尼泊爾淨飯王的太子，出生時有各種異像，傳說中釋迦佛一出生就有九龍顯聖，口吐神水為太子洗浴。也因為這個典故，這也是後世「浴佛節」的由來，當天會以香水沐浴佛身，信眾會由左肩開始澆灌佛像，重現佛祖誕生的異像，泰國甚至衍生出全民歡樂的潑水節，互相潑水淨身，祈求洗去過去一年的不順遂。

佛祖所持「伏魔觸地印」，相傳是證道時，為了降伏魔王之用。（圖／張文玠攝）

法寬法師說，釋迦佛法身上經常結有兩種手印手勢，其中就有「伏魔觸地印」與「禪定印」。「觸地印」為右手心蓋住盤腿右膝，手指直垂向下，做觸地狀。相傳是釋迦牟尼佛修行成道時，不斷有魔王擾亂，阻止釋迦牟尼清修。釋迦牟尼即以右手指觸地，降伏魔王。

另外，「禪定印」為雙手手心向上放在下腹部，把右手置於左手上，兩拇指尖相接，這是佛祖禪定時所結的手印，表示禪思而讓內心安定。一般來說，法寬法師說，一般由奉祀的法身所持手勢，就能認出佛像是不是釋迦牟尼佛法身。

「禪定印」是佛祖最常結的手印，象徵冥想和入定的狀態。（圖／張文玠攝）

法寬法師也說，釋迦牟尼為了證悟生死，曾苦修6年每日只吃7粒米，還曾感動了樹林中的猿猴和鹿群，先後口銜著鮮花和水果，主動供養釋迦佛。但苦修不成佛，直到有一天，他走到尼連禪河畔的菩提樹，坐在吉祥草編織的蒲團上禪定，終於以無上決心證道成佛。而吉祥草蒲團也被後世稱為「金剛座」。

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(中時電子報)