農曆四月八日是釋迦牟尼佛聖誕，也是俗稱的浴佛節。靈鷲山下院聖山寺法寬法師說，釋迦佛成道弘法的故事不勝枚舉，其中就有化身鹿王教化印王的傳說。而釋迦佛成道首次說法的地方也稱為「鹿野苑」，同時在佛教經典裏，雌雄雙鹿也代表著佛徒信眾。

法寬法師說，佛祖曾化身鹿王，帶領了數千隻鹿群，由於王國狩獵，群鹿受驚跳下高峻山崖，造成大量傷亡。鹿王於是親自覲見國王，讓國王知道狩獵對鹿群的傷害。也與國王達成協議，王國不再狩獵，但鹿群須定期自動獻身，成為王國人民食物。

法寬法師說，佛祖是天生聖人，也是最優秀的心靈導師。（圖／張文玠攝）

鹿群聽從鹿王指示，自動地排隊定期入宮捨身。直到有一天，輪到一隻即將分娩的母鹿須進宮，但母鹿要求先生下小鹿再赴死。鹿王不忍，於是獨自前往王宮代母鹿身死。國王知道後，難過地流下眼淚，覺悟殺生的殘忍，禁止全國人民再獵殺鹿群。。

靈鷲山開山聖殿屋頂就有雙鹿及法輪的標誌，靈鷲山開山聖殿執事寶讚法師說，古印度有一種既像犀牛又像鹿的珍貴動物，非常迷戀美妙音樂。只要聆聽音樂，就是生命受到威脅也不在意。而釋迦佛第一次講經說法的地方是「鹿野苑」，意指初轉法輪。因此雙鹿是一雌一雄，就代表著男、女眾佛教徒聽聞佛法，也是佛教徒的象徵。

寶讚法師也說，靈鷲山聖山寺金佛殿有三尊金佛，是泰國國寶金佛的分尊，在泰國當地由於因緣不同，兩尊金佛被供奉於皇宮受王室供奉，另一尊則在民間受人民禮拜，三尊金佛在泰國始終無緣相聚。

新北市中和區有泰緬地區的華僑聚居，每年都會舉辦潑水節慶祝佛誕日。（圖／新北市文化局提供）

當時泰國佛教界最高領袖、第十九世僧王蘇瓦塔那摩訶長老，肯定靈鷲山心道法師以「尊重、包容、博愛」，為世界和平勞心戮力的悲心宏願，在泰皇蒲美蓬御批、僧王贈與、總理成全之下，三尊金佛來到台灣的聖山寺金佛園區安奉。這三尊金佛也成了南北傳佛教交流的重大里程碑。

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(中時電子報)