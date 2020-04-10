小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（10日）新聞重點。

【1】統測及會考 拿下口罩該科零分

新冠肺炎疫情嚴峻，教育部昨宣布，四技二專暨二技統測、國中教育會考，將採取高規格防疫措施，包括考場人員全面戴口罩、量體溫及不開放陪考等，學校或試務單位會先發口罩給考生，考生如果不戴口罩就不能進入考場，考試時拿下口罩則該科零分。

【2】川普連任第一強敵 是病毒非拜登

被新冠疫情陰影籠罩之下的美國，總統候選人突然清晰。在參議員桑德斯8日宣布決定停止競選活動後，前副總統拜登將在11月代表民主黨挑戰競選連任的總統川普。美國媒體分析認為，川普的最大對手並不是拜登而是新冠病毒。

【3】鄉民逞口舌之快 疫外傷害台灣

世衛祕書長譚德塞昨轟台灣許多人對他種族歧視和人身攻擊，雖然官方否認，但回顧近月台灣網路，的確可見大量使用歧視性「尼哥」(Nigger)字眼辱罵譚的案例。酸民言論自不代表官方，以此攻擊台灣確失公允。事實上，WHO防疫過慢可受公評，但網民也確應防種族歧視字眼出現，易讓對方抓到把柄反擊台灣。

【4】新聞透視》演藝圈潛規則 惡行不容忽視

知名藝人、導演在演藝圈具影響力，掌握新人或劇組生殺大權，權勢性侵「潛規則」時有所聞，不只藝人秦偉遭判刑，導演張作驥、鈕承澤也都捲入性侵官司；但實際上有更多被害人為事業選擇隱忍，犯罪黑數多不勝數。

【5】體貼丁文琪坐月子 林宥嘉顧兒練技能

林宥嘉和老婆丁文琪（Kiki）2018年生下兒子「酷比」，上月底也喜獲二寶女兒「Pippi」，與兒子湊成「好」字。林宥嘉婚後，星運扶搖直上，代言接好接滿，大賺奶粉錢。他與Kiki一起代言「周生生婚嫁系列」，自己也接下知名品牌耳機、手機旗艦系列產品及保養品、紙尿褲等，談到代言收入？他謙虛說：「酬勞很滿意。」

(中時電子報)