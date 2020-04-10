新冠肺炎疫情肆虐全球，不過WHO 秘書長譚德塞卻將矛頭指向台灣，痛批遭台灣人身攻擊和種族歧視，此發言引爆台灣網友不滿，對此網紅丹妮婊姐則在臉書砲轟：「對啊，我們就是歧視你」，立刻引發網友議論。

WHO 秘書長譚德塞痛，指控過去3個月遭台灣發起的種族歧視攻擊，此舉讓網紅丹妮婊姐也在臉書發文回擊，表示就是歧視譚德塞，只不過不是歧視膚色黑，而是「看起來有頭蝨還要教我們衛生」，她舉例威爾史密斯來台宣傳時，多少台灣粉絲到機場接機，Kobe死掉時更是全台直男崩潰，由此證明台灣人從來沒歧視過黑人，此外更強調三個月前，全台灣都忙著關心總統大選，當時根本沒有人知道譚德塞是誰？接著狂酸：「少把自己講得很像國際巨星一樣」。

對於譚德塞控訴遭台灣霸凌，丹妮婊姐更不諱言全是他罔顧台灣2300萬人衛生安全導致，更怒嗆：「2300萬人的人命你don’t give a fuck，這才叫霸凌」，讓網友們紛紛大讚說得太好了。

(中時電子報)