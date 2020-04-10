密大4月消費者信心改寫九年新低 08:112020/04/10 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國密西根大學周四（9日）公布4月消費者信心指數降至71，創下2011年以來最低，顯示在新冠肺炎疫情衝擊下，美國失業人數攀升、數千家企業暫時關閉，已對消費者信心帶來嚴重衝擊。 密大公布4月消費者信心指數初值下跌18.1至71，不如分析師預期的75與上個月的89.1。而18.1的跌幅改寫歷史紀錄。 另外，衡量當前經濟現況的信心指數從上個月的103.7降至72.4，同樣不如市場預期的84.1。至於消費者預期指數則從79.7降至70，同樣不如分析師預期。 (工商 ) #密大 #消費者信心 #美國 #消費者信心指數 #上個 也許您會感興趣 推薦閱讀 33萬人染新冠！美將面臨911時刻 11:232020/04/06 國際 沙、俄聯手狙擊 美頁岩油商靠什麼撐下去？ 15:132020/04/07 財經 美斷華為供貨 晶片業界反彈 04:102020/04/08 全球財經 疫情難測 靜待五大落底訊號 04:102020/04/08 投資理財 美國失控的危機 04:102020/04/08 時論廣場 嚴重了！美國陳時中建議美國人不要握手了 21:492020/04/08 國際 賴清德升格當美國人的阿公 網友全怒了 22:572020/04/08 政治 美救GE 允售陸客機引擎 04:102020/04/09 全球財經 美抗中新招 雇傭兵劫掠陸商船 04:092020/04/10 焦點新聞 在這不靜好的歲月 04:102020/04/10 時論廣場 財經熱門新聞 美股暴衝極似這殺戮日！ 專家警告還有25％崩跌空間 - 財經 減幅腰斬！OPEC＋協議5、6月日減產千萬 - 財經 各國封城影響運輸 衛生紙面臨缺貨壓力 - 財經 蝦米！饗食天堂Buffet自助餐也外帶外送了 - 財經 - 工商 【疫情狠掃商圈1】士林夜市地下美食街 老闆比客人多 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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