美國密西根大學周四（9日）公布4月消費者信心指數降至71，創下2011年以來最低，顯示在新冠肺炎疫情衝擊下，美國失業人數攀升、數千家企業暫時關閉，已對消費者信心帶來嚴重衝擊。

密大公布4月消費者信心指數初值下跌18.1至71，不如分析師預期的75與上個月的89.1。而18.1的跌幅改寫歷史紀錄。

另外，衡量當前經濟現況的信心指數從上個月的103.7降至72.4，同樣不如市場預期的84.1。至於消費者預期指數則從79.7降至70，同樣不如分析師預期。

(工商 )