加拿大統計局周四（9日）公布數據顯示，受到新冠肺炎疫情影響，政府推出封鎖措施、部分企業被迫關閉，導致3月超過100萬人失去工作，連帶使得該月失業率飆至7.8％。

加拿大統計局指出，3月100萬個工作機會流失，創下1976年開始統計此數據以來的最差表現。而這也使得3月失業率飆高，從2月的5.6％升至3月的7.8％。

據估計，加拿大3月約有310萬人失業或工時減少，顯示疫情對於該國就業市場帶來極大衝擊。但經濟學家表示，在企業落實防疫措施後，4月就業數據可能更糟。

(工商 )