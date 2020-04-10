新冠肺炎疫情肆虐全球，至今確診病例已超過158萬人，死亡數攀升至9萬，多數國家都已淪陷成為疫情重災區，不過全球仍有5個國家仍維持「零確診」，堪稱世界淨土，其中包含北韓、葉門、賴索托、塔吉克、土庫曼等國，但這些國家真的一個確診病例都沒有嗎？專家近日也揭露箇中原因。

早在疫情爆發初期，北韓提前實施鎖國政策，據《路透社》報導，世界衛生組指日前收到北韓報告，表示國家已對2.4萬人進行隔離，當中有700多人接受篩檢，對病毒皆呈陰性反應，目前維持「零確診」，儘管外界對這個數字抱遲疑態度，但一名北韓駐聯合國外交官卻表示自己十分清楚祖國還沒淪陷。

目前全球國家紛紛限制民眾外出活動避免染疫，但土庫曼這個與亞洲疫情重災區伊朗相鄰的國家卻沒有危機意識，照樣舉辦大型集會，而更驚人的是，該國也是「零確診」的國家；據《BBC》報導，英國倫敦大學衛生與熱帶醫學院教授麥基（Martin McKee）就說，該國的官方數字不靠譜，並以過往經驗佐證：「他們過去10年宣稱國內沒有愛滋病例，還封鎖包含瘟疫在內等疾病的做法。」

除此之外，一名土庫曼居民表示，他在政府工作的朋友警告，不要提及有關新冠肺炎的議題，否則可能會惹上麻煩，報導中分析，土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫著重自己的政績，不容許疫情爆發的事情曝光，對他造成影響。

位於中東的葉門，該國已連續5年深陷內戰的混亂中，無國界醫生（MSF）指出，數百萬的葉門國民沒有乾淨的水可以用，就更不用提那些醫療資源了。

至於塔吉克，據《Eurasianet》報導，自疫情爆發後，當地官員被詢問篩檢人數時，對方僅以「有足夠的篩檢試劑」做回應，因此推測該國是等到出現相關症狀時才會做篩檢；塔吉克2016年曾被世界衛生組織點名，其醫療資源與設備殘破不堪，醫療技術也相對落後。

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(中時電子報)