新冠肺炎期間，許多人採遠距工作，在家開視訊會議，避免與人群接觸，結果因為不熟悉操作，鬧出不少笑話；美國一名男子與同事開會到一段落後，似乎忘了鏡頭還開著，就站起來在房間四處遊走，露出性感豹紋內褲，讓同事忍不住噗哧大笑，接下來的動作，更讓他們吃驚。

由於疫情關係，4個人正透過視訊開會，而全程Tony板著嚴肅的臉孔與同事討論事情，沒想到好不容易建立的形象，在會議結束後破滅；原來Tony沒有注意到未將視訊鏡頭關掉，先是嘆了口氣「終於結束了」，接著站起來、把手放在腰上，背對著鏡頭伸懶腰。

忘情抓屁股，嚴肅形象全破滅。

os：發生什麼事了。

Tony之後在房間活動筋骨，甚至伸手進內褲裡，忘情的抓屁股。全部過程都被同事看光光，大家瞪大眼睛，忍不住爆笑直呼「太瘋狂了」。後來同事Jen打電話提醒，「嘿～每個人都在看你。」Tony才意識到自己鏡頭根本沒關，羞紅了臉躲到其他房間。

影片被上傳至YouTube頻道「987TheBull」後，短短幾天就超過90萬人次觀看，網友紛紛留言「已經重複看好多次，每次都會笑到不行」、「好險沒有做怪怪的事」、「在疫情期間看到這影片，心情變得很好」、「同事的反應也太可愛了」、「豹紋的內褲，老兄好悶騷」。

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(中時電子報)