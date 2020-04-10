聖暉(5536)3月合併營收11.96億元，月增44.61％，年增14.03％；累計第1季合併營收為30.80億元，年增11.68％。聖暉在法說會上指出，2月開始各營運據點人員分流，並沒有受到新冠肺炎影響，手上訂單還是成長，只是部分訂單時程有些延後，仍看好今年會持續成長。

聖暉表示，供應商過完前大量備料，沒有斷鏈的情況，武漢有幾個工案，這個月陸續復工，其他專案幾乎全面動工，使得3月營收表現回溫，第1季營收也呈現雙位數成長。

去年美中貿易戰，供應鏈向台灣、東南亞國家移轉，聖暉除了越南、馬來西亞及印尼穩定營運外，去年也投資泰國，就近提供服務，希望產業鏈向東南亞移動能帶來新的訂單。

第2季由於新冠肺炎疫情全球蔓延，短期部分訂單受出貨遞延影響，不過長期依舊看好台商回流與生產基地分散台灣、東南亞地區及大陸國家產業支出政策，皆有助於帶動無塵室與機電工程整合訂單需求。

聖暉子公司朋億(6613)3月合併營收3.9億元，月增50.47％，年減19.34％；累計第1季合併營收9.42億元，年減23.2％。

(時報資訊)