泰山(1218)經營權之爭日前再度浮上檯面，不過，公司昨日召開董事會審查股東提案，對於最大股東龍邦提案，擬提前全面改選董事，及解任詹逸宏的董事暨董事長職務，全數加以否決，不納入股東會議案。

龍邦集團對泰山持股至今年3月止已達25.27%，成最大股東，3月25日董事會更通過持續購入泰山股票，預計將投入6億元加碼購入泰山約3萬1496張股票，若順利買足，屆時將持有泰山股權32.23%。

泰山將在5月21日舉行股東常會，龍邦依公司法172條之1，提案擬解任泰山董事長詹逸宏擔任伸揚投資法人代表人的董事暨董事長等職務，要求股東會提前全面改選董事。泰山在昨日董事會特別邀請律師列席董事會，說明2件股東提案所涉及法令問題，並分別提出適法性分析意見，供董事審查提案之參酌，讓董事會能依法做成審查決議。

全體董事均認為上述2件股東提案不符合公司法172條之1規定「提案超過一項」及「該議案非股東會所得決議者」，依法不予列入股東會議案。

(時報資訊)