國泰金(2882)公布3月稅後淨利44.6億元，較2月82.9億元明顯下滑，主要子公司國壽受到股債波動影響，上繳金控獲利減少。累計第1季稅後淨利228.8億元，每股稅後盈餘1.72元，暫居金控首季獲利王。

國壽3月業務面持續價值導向策略，保單銷售以投資型保單及傳統型分期繳為主，3月FYP金額119億元、FYPE金額為39億元，FYP業界排名第一。第1季稅後淨利145.9億元。

國泰世華銀行3月獲利超越國壽，單月稅後淨利22.7億元，優於2月的21.4億元，維持高活存比，存放及手收業務表現平穩，資產品質亦維持良好，第1季稅後淨利76億元。

國泰產險3月個體簽單保費17.7億元，穩居市場第二，3月稅後淨利1.6億元。國泰證券各項業務穩定推展，3月稅後淨利1.2億元。國泰投信各項業務穩定推展，3月稅後淨利0.46億元。

(時報資訊)