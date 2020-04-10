大陸車市持續低迷，疫情影響仍在，廣華-KY(1338)3月合併營收為3.77億元，雖然月增75％，但年減43.09％；累計第1季合併營收為10.63億元，年減37.61％。廣華-KY首季因疫情蔓延，衝擊大陸汽車銷售，導致出貨低迷情況，目前仍看復工後，客戶拉貨情況而定。

廣華-KY營收比重超過7成來自日系品牌車廠訂單，3月日系車廠包括日產、本田、豐田在大陸新車銷售表現年減幅度約37.5％，而3月大陸車市整體銷售量年減48.1％，日系車廠衰退幅度略優於整體車市。大陸乘聯會分析認為，由於疫情影響，今年第1季各大車企的產量和銷量均處於歷史低位，但與2月相比，3月車市回升狀態明顯，整體呈現從谷底，緩慢爬升的態勢。廣華-KY目前東莞廠復工率已達9成以上，武漢廠封城將於近期解除，配合客戶追單生產，生產量能陸續恢復正常運作，隨著車市緩步爬升，期待營運能夠觸底反彈。

(時報資訊)