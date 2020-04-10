瑞基(4171)3月合併營收5207萬元，年成長113.1%，為歷史次高；首季營收1.29億元，年成長49.83%，創單季歷史新高。

瑞基3月營收成長動能主要來自畜產市場。全球非洲豬瘟疫情持續延燒，亞洲檢測需求強，大陸子公司復工良好，畜產檢測產品出貨暢旺；泰國與菲律賓代理商皆下單續訂非洲豬瘟產品。禽流感市場與水產市場亦穩定出貨。

新冠肺炎疫情席捲全球，瑞基3月已出貨巴拿馬，印尼，阿拉伯聯合大公國及巴基斯坦。歐洲包含英國、義大利、西班牙、德國與中南美洲包含哥倫比亞，烏拉圭，阿根廷等等客戶皆積極洽詢中。

瑞基表示，台灣衛福部在4月6日核准瑞基新型冠狀病毒(orf 1ab)檢測試劑產品專案製造。根據專案，此產品在台灣僅供衛福部疾管署認可進行嚴重特殊傳染性肺炎檢體檢驗國內醫學檢驗實驗室使用。國際方面，瑞基3月9日送件國際組織Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND)的新型冠狀病毒分子診斷評測計畫，目前等待評核結果。

(時報資訊)