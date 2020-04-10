佐登-KY(4190)3月自結營收1.69億元，月增7.7%%；首季營收5.42億元，年減18.58%。佐登指出。截至目前為止大陸門市已復工約9成，4月份大陸醫美活動重新啟動，兩岸專利新品上市，準備迎接母親節檔期旺季。

佐登表示，除直營店外，針對加盟商所面臨的營運挑戰，公司除了進行營運策略整合外，藉由雲端會議進行線上教育課程與直播傳達防疫概念，進行防疫商品推動，提升服務品質與產品專業知識，此外更祭出防疫期間加盟進貨方案，與加盟商共體時艱，成效也反應在營收貢獻上。

佐登表示，疫情期間，線上銷量大幅提升，兩岸近期推出專利美白產品，滿足消費者於夏日到來前的美白保養需求；線下母親節檔期開跑，針對疫情規劃「愛的防護」呼吸道養護課程與全背順氣活力課程，主打健康保養與紓壓效能。另，大陸醫美活動重新啟動，會員陸續恢復約診，於疫情趨穩後，消費者壓抑的報復式消費正陸續展開。

(時報資訊)