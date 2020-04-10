台開(2841)今年股東會將進行董監全面改選，有消息出市場派人馬有意爭奪經營權，依最新公告的董監持股資料顯示，大股東鴻生投資與董事長邱復生個人持股，較3年前選任時增加近2.9萬張，台開表示，持股數未達解任標準，公司營運發展正常。

台開在3月18日公告，大股東鴻生投資與邱復生董事長個人持股申報轉讓5萬多張，市場傳出公司在6月董監改選將發生變化，及台開董事長邱復生職位即將不保的消息。

據4月8日最新公告的3月董監持股張數統計表，至今年3月底止，邱復生個人持股自3年前選任時增加31,168張股票，質押持股比例79.95%；鴻生投資持股張數為4167張股票，質押持股比例19.19%，兩者加總較3年前選任時增加近2.9萬張。台開法人董事鴻生投資具有3席法人代表 (包括邱復生董事長)，目前實際持有超過選任董事當時所持有之公司股份2分之1，符合公司法持股規定，整體董監事持股比率也超過2成，且公司實際運營發展正常，不致有經營層動盪的情況。

(時報資訊)