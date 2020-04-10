金管會針對新冠肺炎疫情，指示集保結算所制定上市櫃公司股東會防疫指引，因應疫情持續嚴峻，9日公布經滾動式調整後的2.0版，新增應分散設置報到處及紀念品發放處，並在通知書中提醒股東若發燒不宜參加，若現場遇發燒股東，則先力勸回家休息或迅速就醫。

據證交法規定，目前約1950家上市、上櫃及興櫃公司需在6月底前召開股東常會，為降低群聚感染風險，集保3月4日邀集股務協會、股務代理機構、上市公司代表及證券周邊單位等共同研議，制定「因應防疫召開股東會之作業指引」、並於3月16日公告。

集保統計，在防疫指引公告後，共有12家公司已召開股東常會或臨時會，均配合防疫政策量測現場出席股東體溫，並請股東全程配戴口罩等措施。多數股東均採電子投票表達意見，親自出席股東人數多僅約20～30人，且未遇到發燒股東親自出席。

其中，若發現體溫過高股東，指引規定股東會現場應設置隔離區，讓發燒股東可在隔離區內行使發言及表決權。但隨著疫情持續升溫、累積確診案例緩步增加，金管會日前指示集保滾動式檢討，針對中央疫情指揮中心建議研擬因應措施納入規範。

新修正的「因應防疫召開股東會之作業指引」2.0版中，新增調整股東會紀念品發放動線規範，建議分散設置報到處與紀念品發放處，以有效分流人潮，並適度調整會場工作、減少工作人員，以達控制會場人數在100人以下目標，降低群聚風險。

此外，此次修正亦建議在公司開會通知書上記載防疫措施，並參照實務作業，增加告知股東有發燒狀況時，公司會優先請發燒股東回家休息或迅速就醫，若仍堅持出席，需配合進入設置的發燒隔離專區中，以確保股東本身及會場其他股東、工作人員的健康安全。

對於規範僅「勸導」而未「禁止」發燒股東出席股東會，金管會主委顧立雄指出，主因防疫指引仍需合法，依法無法剝奪股東出席行使權利。雖然實務上沒有出現發燒股東出席、理論上應不至於發生，但此次修正仍據此明訂建議，將優先力勸發燒股東回家或就醫。

金管會再次呼籲投資人，疫情期間多利用電子投票行使股東權益，若親自出席則請遵守公司防疫措施。集保也表示，將持續透過不同管道，向投資大眾宣導採用電子投票出席，是防範疫情、並維護股東參與會議權益的最佳方式。

(時報資訊)