反擊譚德塞種族歧視發言，台網友群起發動網攻...美食照洗版推特。（圖／翻攝自推特）

世衛組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）公開嗆台灣種族歧視、人身攻擊後，引起軒然大波，除了台灣政府發出聲明譴責之外，網友們也默默在推特上發起網路攻擊「#ThisAttackComesFromTaiwan」。

台灣外交部很快地發出新聞稿譴責，譚德塞子虛烏有的指控誤導國際視聽，請對抹黑台灣一事道歉；總統蔡英文也公開喊話，台灣比誰都更知道歧視和孤例是什麼滋味，想藉此邀請譚德塞來台，認識台灣；連阿中部長也在記者會表示，WHO策略對不對，時間會證明，與其罵台灣，不如多花一點時間向台灣學習。

昨晚台網有也發起網路攻擊，在Twitter上出現大量「#ThisAttackComesFromTaiwan（來自台灣的攻擊）」的標籤貼文，實際搜尋後發現，內文是各種台灣美食、風景照，從滷肉飯、蔥油餅、小籠包、芒果剉冰到珍奶都有，網友們發起台灣美食攻擊，希望讓世界與譚德塞更加認識台灣。

(中時電子報)