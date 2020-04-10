《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（10）日的國際新聞重點。

【1】 聯合國與非洲聯盟 接連挺WHO譚德塞

在美國總統川普抨擊世界衛生組織對新冠病毒疫情處理不當後，除了非洲聯盟主席、南非總統拉瑪佛沙公開支持WHO之外，聯合國秘書長古特雷斯也發表聲明指出，WHO必須得到支持，因為該組織對世界贏得對抗新冠病毒的努力至關重要。

【2】 英相強生病情改善 轉出加護病房

因新冠肺炎住進加護病房治療的英國首相強生有好消息傳出。英國首相唐寧街辦公室表示，經過3天住院治療，強生病情好轉，已從加護病房轉入一般病房。

【3】 Fed主席：疫情結束美經濟可望強勁復甦

美國新出爐的前周初領失業救濟金人數，新增660萬人，已是連續三周就業市場有高達1700萬人丟掉工作。聯準會稍早宣布，將提供2.3兆美元貸款以支持經濟，其中包括專供中小企業借貸的Main Street計畫，以及對各州與城市的支持方案。

【4】 不是亞洲 紐約多數傳染源來自歐洲

紐約為當前美國新冠肺炎疫情中心，紐約州累計確診病例已突破15萬，和累計確診國居次的西班牙不相上下。關於病毒究竟在何時、透過何管道輸入眾說紛紜，但紐約時報

【5】 好消息！西總理：已至疫情高峰 開始進入緩解期

西班牙的新冠肺炎確診案例跨過15萬大關，總理桑契斯進行新冠肺炎疫情報告時，要求國會把國家緊急狀態時間延長到26日，並表示疫情高峰已過，正開始進入緩解期。

(中時電子報)