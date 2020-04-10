小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（10日）財經重點。

【1】14檔外資逆勢加碼 表現靚

外資終結連三日小買超57.57億元，9日單日就賣超74.17億元，不過，聚陽（1477）、新光金（2888）等14檔個股，獲得外資逆勢加碼買超，且股價逆勢收漲，表現強勢，成為盤面強勢指標。

【2】台股飛越313缺口 需三把火

台股急攻走勢暫歇，9日指數小跌18點，收在10,119點。法人指出，大盤面臨313恐慌賣壓的跳空缺口，短期間較難一舉攻下，研判指數突圍向上還需要疫情好轉、外資買盤增溫，以及基本面觸底回升的三利多點火，才能有助股市穩步攻高。

【3】大立光洩氣 Q2展望喊差

新冠疫情來得凶又猛，連股王大立光也擋不住！三月雖靠著遞延訂單加持，大立光業績拉出「歷年同期新高」的成績，首季也大賺五個股本。但隨著第二季買氣退燒，大立光執行長林恩平9日也跟進示警，「客戶的需求目前看來是4月比3月差，5月又比4月差」，直接為手機市場投下一顆震撼彈。

【4】國泰金 首季逆風大賺228億

2020年首季「驚濤駭浪」，國泰金控依舊老神在在，獲利率先突破200億元，應可穩坐金控獲利王！國泰金控9日公布3月單月稅後獲利44.6億元，累計首季稅後獲利228.8億元，創其史上同期獲利次高，且較去年同期大幅成長71.6％，每股稅後盈餘1.72元。

【5】2.3兆美元 Fed救市方案出爐

新冠肺炎重創美國經濟，聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）9日宣布多項振興經濟措施，將提供2.3兆美元貸款援助中小企業與地方政府。

(中時電子報)