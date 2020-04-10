罷免高雄市長韓國瑜案第二階段連署書，日前宣布過關，但因為第一階段的連署有偷跑之嫌，讓韓氣到委任律師上台北高等行政法院提案終止罷免。台南市議員謝龍介直言，「連署有沒有效，中選會主委李進勇先前的答詢曾有瑕疵，讓提連署提前開跑，這要讓大法官釋憲說清楚」。

據本報系7日獨家報導，韓8日已委任前高雄市新聞局長王淺秋、律師葉慶元赴台北高等行政法院呈遞行政訴訟停止執行聲請狀，要求停止罷韓案投票。王淺秋說，罷免案在韓市長上任未滿一年就開始連署，明顯偷跑，已違反《選罷法》，因此決定遞狀聲請停止執行。

對此，謝龍介昨9日在臉書表示，「任何人的權益我們都要給予尊重，所以當事人會提出行政訴訟，就看法院如何判」。

他強調，罷韓一階現況就是，「依法就職未滿一年」，「提前連署究竟有沒有效？」他也有一樣的疑慮，如果沒有效，那就「大法官釋憲」把法律講清楚，讓人民有所依從。

網友也紛紛大讚，「龍介仙、加油」、「希望法院能夠維持最基本的法律底限，不要成為執政黨的側翼及幫凶」、「批評朝廷是會被關心的」、「司法是最後一道防線, 看看我們的民主價值還剩下什麼」，也有網友感嘆，「台灣的民主已經被民進黨玩殘了！」。

(中時電子報)