新冠肺炎疫情使觀光旅遊業成為「海嘯第一排」受創產業，行政院政委龔明鑫宣布對觀光產業加碼紓困，除倍增中小企業貸款額度外，5億元以下的中型貸款由交通部提撥10億元作為信用擔保，使觀光及交通業貸款額度增加100億元，每家申貸上限5億元。

龔明鑫表示，觀光產業是此次疫情中最受衝擊的「海嘯第一排」產業，因應疫情持續擴大，政府將編列給交通部的紓困振興特別預算，由167.67億元增加472.42億元，其中觀光自73億元大舉擴充至224.27億元，占交通部預算47.5％及整體預算達8.5％。

交通部指出，目前「觀光產業人才培訓」已通過78案、核定2.19億元，預計共1萬1610人受惠。「觀光產業融資貸款」167件申貸成功，總融資金額逾12.9億元。陸客觀光團提前離境、旅行業停止出入團、入境旅行社紓困補助合計已核撥約3000萬元。

龔明鑫表示，紓困貸款除放寬中小企業認定，並將貸款額度從8000萬擴充至1.5億元。5億元以下的中型貸款則由交通部提撥10億元作為信用擔保，加碼貸款融資額度100億元，保證手續費年費率0.18％、受衝擊企業基本上免收，但同集團只能申貸一次。

對於觀光旅宿業擔心向銀行貸款比較困難，龔明鑫指出，依據國銀目前的紓困貸款情形，受理申請為364戶、金額約38億元，僅17戶屬於舊貸展延，其餘90％以上為新貸。核准案件為91戶、僅2戶屬於舊貸展延，顯示銀行均能共體時艱，樂於接納新舊客戶。

龔明鑫表示，旅遊、觀光飯店等業者向政府提議補貼員工薪資，以減少員工失業，自營業者、計程車業者也主動提出紓困建議。政府採納民意，共同研商出良好的示範性新措施，未來其他產業亦可按照此標準進行擴充，使紓困達到雨露均霑。

(時報資訊)