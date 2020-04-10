國內新冠肺炎確診病例數，已經逼近400人大關，近日傳出被確診的案379，職業是台北市某知名酒店的女公關，震驚國內社會，衛福部長陳時中隨即要求全國酒店、舞廳，從昨天（9日）起暫停營業；台中市長盧秀燕加碼規定，其餘特種行業需要採實名制。但才剛復工沒幾天的台中知名酒店「金錢豹」，又被停業，引來外界關注，但熟悉酒店的老司機透露，酒店舞廳停業，根本關假的！

台中金錢豹酒店。（圖／報系資料照片）

據《ETtoday》報導，剛復工又停業的台中「金錢豹」，其實總共分成四層樓。依照政府最新提出的酒店、舞廳停業規定，金錢豹的1樓舞廳與4樓酒店，的確是已經暫停營業沒錯，但有老司機對媒體透露，「金錢豹」2、3樓，是登記為「視聽娛樂業」，等同於KTV，並不在這波停業範圍。停業的「金錢豹」酒店，把小姐集中在其他樓層的理容KTV，繼續提供陪酒服務，還傳訊息給熟客：「10點前來消費包廂免費！」

熟悉「金錢豹」的老司機說，金錢豹分成4層樓，靠不同的營業登記來分散風險。像現在酒店跟舞廳不能營業，他們就把小姐進行「職務調動」，改集中到3樓的KTV，但其實換湯不換藥，還是提供跟酒店一樣的服務內容。

而至於台中市長盧秀燕指出，台中市其餘特種行業，雖然不停業，但必須採實名制控管。對此老司機表示，現在客人進入金錢豹消費，都是先由幹部帶進包廂，填寫名字、身分證、電話，以應付稽查；等到消費完要離開時，幹部就會把剛剛填的單子撕掉，所謂實名制控管，上有政策下有對策，「根本騙人的」。

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(中時電子報)