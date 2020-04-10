受惠於店數與鮮食雙成長，全家便利商店(5903)公司3月合併營收為66.99億元，月增9.93%，年成長8.63%，為歷年同月新高，全家表示，隨著氣候逐漸回暖，異國冰品、茶飲主題促銷將成為重點，鮮食輕食新品陸續上市、母親節及端午節預購檔期的網購冷凍食品等，可望驅動4月合併營收成長。

儘管新冠肺炎疫情影響民生消費市場，受惠於店數與鮮食雙成長，全家3月合併營收達66.99億元，月增9.93%，年成長8.63%，為歷年同月新高，累計第1季合併營收為197.91億元，年成長8.79%。

就各產品來看，在疫情籠罩的環境下，宅居微料理、健康新食材、療癒系點心等概念的鮮食品類銷售突出，鮮食年增近10%；2月底導入超級大麥系列的健康志向鮮食，陸續推出兩波共11款產品，有效帶動飯糰、便當等成長約10%；可在家簡單煮便利吃的冷藏冷凍品類中，自有品牌媽媽煮藝推出杯裝與盒裝型態的產品，滿足消費者併買加菜的需求，同步導入韓國進口的特色美食，如辣炒年糕、配飯蟹膏等，無論在銷售或網路討論都表現亮眼；疫情下小確幸的代表商品霜淇淋，年增達30%；現煮咖啡飲料也受惠於口罩取貨的優惠活動，成長近15%。

截至109年3月31日止，全家便利商店總店舖數達3630家。

全家表示，隨著氣候漸暖，異國冰品、茶飲主題促銷將成為話題重點，鮮食輕食新品陸續上市、母親節及端午節預購檔期的網購冷凍食品等，皆可望成為驅動4月合併營收的動能。

(時報資訊)