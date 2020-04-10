昨(9日)晚間8點，國防部中科院疑在九鵬基地試射飛彈，有民眾目擊試射過程，拍下極為珍貴影片。根據軍方發布的射擊通報，中科院連4天都在當地進行火砲試射，管制範圍從蘭嶼到成功之間外海，彈道高度沒有限高，與過去中科院試射雄二E飛彈的範圍類似，研判應該就是明年即將量產，未曾曝光過的的雄二E型增程巡弋飛彈。

網友獨家拍下疑似中科院射射雄二E型巡弋飛彈升空畫面。（翻攝畫面／楊漢聲台東傳真）

不過過去中科院幾乎未曾在深夜進行飛彈試射，這次會選擇在深夜，可見得具高度機敏性，另外連續幾天美軍電偵機白天都出現在南部海域，不排除也是為了避免試射參數遭到偵蒐，因此選擇在深夜進行。

台東縣突然傳來巨大聲響，「轟」的聲音傳播了數10公里，從東海岸成功到南迴大武都聽得到，不少民眾都認為是軍方進行試射火炮，透過各方管道求證卻都遭到軍方均否認，但還是有網友獨家拍攝到疑似飛彈發射畫面，畫面中只見飛彈發射後急速升空，在10秒內就穿透雲層，畫面十分震撼。

據了解，未來將擔任我國反制敵軍最外層的雄二E巡弋飛彈，目前都未曾正式曝光，今年將完成量產射程600公里的240枚以外，也將在明年量產提升為射程超過1000公里的增程型飛彈，交由空軍防空飛彈指揮部將是混編佈署，大大提升我方對地打擊能力。

昨晚的試射在台東當地社群網站上引發熱議，有網友說，「應該是試射飛彈」、「應該是戰鬥機音爆聲響」、「聲音超大嚇死了」甚至還有網友戲稱「外星人母船起飛了」，各式各樣猜測但軍方十分低調，均否認。

拍下珍貴畫面的網友，就在在海濱公園海域拍下疑似飛彈發射畫面，陳姓網友表示，大約在7點40分左右發射，一開始疑似火箭的物體發出強烈亮光，緩緩上升後加速穿過雲層，隨後傳來巨大轟轟轟聲響，大約10秒就不見蹤影。

陳姓網友強調，前幾是在白天發射，拍攝上較為容易，這次是晚上發射，加上雲層非常厚，否則拍攝到飛彈秒數會更長，但現場觀看仍是十分震撼。

(中時電子報)