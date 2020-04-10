世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會上，意外點名台灣對他進行種族歧視，讓他身心靈受到相當程度受傷。對此，台灣網友發起「反歧視！一人來說一句譚德塞的優點！」活動，表示台灣深知被歧視的痛苦，所以他們要安慰譚德塞受創的靈魂，但是看網友的留言，根本全部大歪樓，用更創意的言論狠狠奚落譚德塞一番！

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在9日例行記者會上，意外公開大爆料，指責台灣及台灣外交部長吳釗燮對他人身攻擊兩到三個月，他說自己因為膚色而被種族歧視，但他不在乎，對身為黑人感到自豪。他再也不能忍受，他說出來是因為真的夠了。譚德塞公開點名就是台灣網軍，連講3次就是台灣，並一罵3分鐘「夠了！真的夠了！」。

譚德塞的指控，讓台灣網友非常不滿，直言全世界都在批評譚德塞處理疫情有不全之處，為何譚德塞獨獨點名台灣，稱台灣對他「種族歧視」。更有網友為了洗刷汙名，在9日於臉書發起活動「反歧視！一人來說一句譚德賽的優點！」要讓譚德塞知道，台灣是反對歧視的國家，絕不會默許歧視的存在。

網友發起「反歧視！一人來說一句譚德塞的優點！」活動。（摘自活動臉書）

該活動一推出，台灣網友熱烈響應，要讓譚德塞感受台灣滿滿的人情味，許多網友留言表示，「秘書長讓世人見識到面對疫情的無畏精神」、「你真的是個拿了錢就會認真做事的秘書長，超負責任」、「我們看見你的忠心耿耿」、「感謝譚德塞讓全世界知道人民幣的力量，也恭喜成為最無用的聯合國幹事長」！

只見網友紛紛用詼諧的語氣，來「讚美」譚德塞的表現，更有網友表示，「謝謝你，讓世界看見台灣，不再是Chinese Taipei，我真的好感動」、「譚先生就像我們在大海迷航時仰賴的指南針，他說的千萬不要做就對了」、「謝謝你友善的三分鐘，讓全世界知道台灣是國家」、「謝謝你讓世界看到台灣」！

(中時電子報)