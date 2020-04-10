開發金（2883）申請展延對中壽（2823）100％收購時程，金管會表示，已有條件同意延長期限至本屆董事任期屆滿、即2022年6月13日前，但金管會將逐季緊盯併購方案規畫，並要求每半年向銀行局報告進度，不能再出現未完成狀況。

開發金為完善金控版圖布局，2017年7月13日向金管會申請透過公開收購取得中壽25.33％股權，金管會於同年8月9日核准。開發金承諾在完成投資後一定期間內，需完成對中壽100％收購，成為金控旗下全資子公司。

開發金2017年9月初完成公開收購中壽25.33％持股，去年3月底參與認購中壽現增，將持股比重提升至26.16％，加計旗下凱基證持股8.66％，目前對中壽合計持股34.82％。按原先承諾，開發金應於3月底前完成100％收購，但1月16日卻公告擬申請展延完成期限。

銀行局副局長莊琇媛表示，開發金原申請展延完成期限3年，但銀行局認為應在本屆董事期間內完成，已在7日正式函覆開發金，同意延長100％收購期限至本屆董事會結束，意即開發金必須在2022年6月13日前，完成100％收購中壽計畫。

莊琇媛指出，之所以同意展延期限，是基於此案為合意併購、且開發金對中壽已具實質控制力，加計考量市場、2公司股東權益、發展及金控綜效等因素後，在有具體規畫、董事會強化督導、讓金管會充份了解等3大前提下，原則同意延長開發金收購中壽期限。

莊琇媛表示，由於開發金表示是「沒有完全準備好」而未能如期完成對中壽收購，因此開發金未來需每季向董事會報告併購方案、籌資進度等規畫，銀行局將按季審閱董事會紀錄，且要求開發金每半年需向銀行局報告收購進度，不允許再因「市場因素」而未如期完成收購。

(時報資訊)