在白宮衛生顧問對疫情樂觀，加上桑德斯退選，消弭了一部分政治不確定性，帶動週三美股上漲，收盤接近四周高點。

激勵週四台股開小高盤拉高後，在美股期貨早盤翻黑，加上立委關心國安基金與禁空令是否退場，且上檔逢3/13在10171~10359點的空方缺口壓力下，使短線獲利了結賣壓出籠，指數壓回平盤上下震盪，終場以下跌18.04點的10119.43點作收，跌幅0.18%，成交金額1637億元。

三大法人合計賣超93.57億元，外資賣超74.16億元、投信買超4.18億元、自營商賣超23.59億元。

台股雖價跌量縮，但要回補上檔空方缺口，成交量宜放大到2000億元以上的水準。短線沿5日線上漲，未跌破5日線前反彈格局不變，有機會震盪走高。KD黃金交叉，K、D均突破80進入超買區，雖K值略有下滑，但若能高檔鈍化，將有利漲勢持續。

指數續創反彈新高，本波從3月24日站上5日線，就沿著5日線上漲，未跌破5日線前反彈格局不變，在未出現反轉訊號前，偏多操作為宜，短線台股可留意遊戲股、生技股、汽車零組件、業績成長股、高殖利率股、庫藏股等。

(時報資訊)