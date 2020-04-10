乍暖還寒冷情4月天！氣象局表示，今 (10日)東北季風減弱，陽光露臉，各地多雲時晴，僅東部、西部山區午後降雨；高屏氣溫可達29度，各地低溫約17至21度，早晚仍有涼意。不過，明日傍晚起鋒面接近，冷空氣開始南侵，溫差將大降10度，周一、周二甚至因冷輻射作用，將出現11～12度低溫。氣象專家吳德榮則預估，中部以北平地將降至10度上下。

「報天氣-中央氣象局」粉專小編表示，近日天氣變化分三階段，周五至周六早：東北季風減弱，白天氣溫回升，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。周六午至週日：鋒面通過，降雨機率增加，北部、東半部地區及中南部山區有短暫陣雨，其他地區為多雲。周一至周二：大陸冷氣團影響，中部以北，東北部及東部注意變冷。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出， 最新模式模擬顯示，明傍晚起鋒面接近，中部以北轉成有局部陣雨或雷雨的天氣，雨勢較大應注意。下周日鋒面南下，中部以北有雨，南部亦有局部短暫陣雨的機率；強冷空氣緊接南下，愈晚愈冷，午後逐漸轉乾。下周一、二乾燥穩定的「大陸冷氣團」籠罩，各地晴朗無雲。

吳德榮提醒，下周一晨，北台灣平地最低氣溫，約降至11度左右；下周一晚及周二晨，因強「輻射冷卻」加成，中部以北平地最低氣溫，更將降至10度上下，不排除短暫達強烈大陸冷氣團(≦12度〕的機率。

天氣粉絲專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」也預測，鋒面應該會在周六晚上掃過，冷空氣隨後抵達，周日整天都在降溫，小心超過10度的大降溫。

一旦鋒面過後，冷空氣開始南侵，溫度可能會快速下墜到15度左右，加上下雨天氣，濕冷感會很重，小心這特別劇烈的天氣轉變。周一、周二早上的輻射冷卻，這種四月冷氣團，冷空氣本身強度不可能多誇張的強，但預報最低溫居然有11～12度，那肯定是靠輻射冷卻刷出來的。

周日晚上，全台漸轉晴朗、乾冷後，接下來的周一、周二清晨，台南以北、宜花的空曠處、高地，要特別小心低溫出現，若輻冷條件好，溫度壓到個位數都有可能。不過白天太陽一出來，氣溫馬上就會彈上去，回到近20度，日夜溫差很大，可能將近10度。初步看來，下周三冷氣團影響就結束了，之後一路回暖的趨勢。

(中時電子報)