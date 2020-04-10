大陸廠區全面復工，且客戶拉貨積極，台達電(2308)3月合併營收回升到210.83億元，月增38%，為歷年同月新高，由於全球新冠肺炎疫情持續延燒，5月以後能見度低，台達表示，第2季營運仍待觀察。

台達近幾年積極在廠區推動產線自動化、智能化，大幅降低台達受此次新冠肺炎疫情的衝擊，隨著大陸地區因新冠肺炎疫情受到控制全面復工，台達3月業績回到正常水準，並創下歷年同月新高。

台達3月合併營收為210.83億元，較2月成長38%，較去年同月成長5%，為歷年同月新高，累計第1季合併營業收入為556.78億元，較去年同期成長3%。

就三大業務範疇來看，電源及零組件佔台達3月營收比重為52%，基礎設施約佔31%，自動化約佔16%，其他約佔1%。

台達董事長海英俊表示，新冠肺炎疫情對第1季營運影響很大，由於營收下降，費用比例上升，第1季毛利率會比平時低。

由於全球新冠肺炎疫情持續延燒，5月以後能見度低，台達表示，第2季營運仍待觀察。

(時報資訊)