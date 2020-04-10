周四華爾街股市風光結束一周行情，因美國聯準會再推出新的紓困方案，以提振因防疫導致龐大關閉潮而受到重創的地方政府與企業。

根據聯準會新推出的2.3兆美元援助計畫，該美國央行將與銀行合作，向員工不超過1萬人的企業提供為期4年的貸款，並直接購買州政府債券與人口較多市郡的債券。

美國上周初次請領失業救濟金人數連續第2周突破600萬人，但分析師表示，聯準會將買進垃圾債券的消息為市場帶來一大提振。

周四收盤，道瓊工業指數漲285.8點或1.22%，為23,719.37點。標普500指數漲39.84點或1.45%，為2,789.82點。那斯達克指數漲62.67點或0.77%，為8,153.58點。

受惠於新冠狀病毒疫情出現逐漸見頂的跡象，以及全球接力推出大規模激勵措施，本周標普500指數上漲12.1%，創下1974年來最大單周漲幅。道瓊指數本周收漲12.7%，那斯達克漲10.6%。

聯準會再度出手，激勵金融股指數大漲5.19%，為標普500指數帶來最大的提振。摩根大通躍升8.97%，在道瓊指數成分股中漲幅領先。iBoxx高收益企業債基金上漲6.55%。

防禦型的地產股與公用事業股漲逾4%。受油價由大漲轉為大跌影響，能源股下挫1.08%。

周五（4月10日）為耶穌受難日，美股休市，使本周交易日縮短。

(時報資訊)