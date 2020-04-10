世界衛生組織祕書長譚德塞昨(9日)突然將苗頭指向台灣，花了約3分多鐘狂批台灣網民霸凌甚至對他種族歧視，引來熱議。媒體訪問到在台灣住了17年的黑人男星杜力（Dooley），他表示譚德塞應該是用翻譯器看網路留言，中文留言「黑人」常被直譯為「black man」，而這詞在國外非常難聽，譚德賽才會覺得被霸凌，應是翻譯產生的誤會。

譚德塞昨在記者會上點名狂轟台灣對他種族歧視、人身攻擊，又說網上包括媒體都在霸凌他，給他冠上諸多稱號，他不在意自己遭受死亡威脅，但不能忍受黑人和非洲族群莫名遭受汙辱，之後更表示忍無可忍，連喊多次「夠了」。

對此，據《自由時報》報導，常參與節目《2分之一強》討論文化差異的男星杜力表示，他覺得譚德賽應該是用翻譯器時誤會了，因「黑人」常被翻成「black man」，而這個說法對外國人來說常有歧視的意味，像是亞洲人如果被稱呼「yellow man」也會不太爽。

杜力也說，自己生活在台灣17年了，相信台灣人不會用膚色攻擊他，「台灣人在意的是為什麼一直沒辦法加入WHO」，若有機會，杜力希望能用自己的經驗，向譚德塞解釋他搞錯了。

(中時電子報)