80年代華語樂壇的經典巨星，陳淑樺算是重要代表人物，當年她以《夢醒時分》創百萬銷售量，站穩華語天后的地位，但因走不出喪母之痛，當紅時從演藝圈神隱，歌迷如何都喚不回，甚至傳出罹患失智症，她的近況令人擔憂又心庝。

童星出道 李宗盛打造31歲才大紅

陳淑樺走紅歌壇的幕後推手是音樂教父李宗盛。（圖／中時資料照）

陳淑樺8歲時就參加中廣歌唱比賽奪冠，9歲和江蕾錄製台語專輯《唱歌成名》，被譽為天才童星，15歲發行個人首張專輯時，因歌壇盛行校園民歌，儘管唱功受肯定，人和歌卻一直紅不了，直到年過30的一首《夢醒時分》，才讓她初嚐走紅滋味，在這首歌加持下，不僅創下台灣首張破百萬的專輯，陳淑樺也迅速在華人歌壇走向巔峰。

之後，她接連奪下兩屆金曲獎最佳女歌手，更成為國內唯一同時榮獲金鐘金曲獎的歌手，後來陳淑樺與成龍合唱的《明明白白我的心》，也開創男女合唱新型態，奠定她在華語歌壇天后級地位，建立陳淑樺獨特個人魅力。

由李宗盛量身打造的《夢醒時分》，不僅讓當時剛過30歲的陳淑樺，唱出了都會女子的心聲，也撫慰許多女人寂寞心靈，更意外奠定她都市白領新女性代言形象，卻沒想到在事業攀向顛峰之際，她在1998年專輯《失樂園》之後，就突然在歌壇銷聲匿跡，就連合作多年的老東家滾石，也無法取得聯繫。

等了20年才紅 大紅卻人間蒸發

陳淑樺走不出喪母之痛淡出歌壇。（圖／中時資料照）

根據知情人士透露，陳淑樺並非神隱，只是單純不想露面，傳出可能因服用減肥藥副作用所苦，她必須每天靠吃中藥調理，另一個原因就是遲遲走不出喪母之痛，心情憂鬱的困擾下，讓她與外界幾乎完全隔絕。

始終走不出喪母之痛的陳淑樺，曾傳出罹患憂鬱症，過著隱居足不出戶的生活，據悉是媽媽從她出道以來，就一手包辦所有工作及生活大小事項，讓陳淑樺連基本生活技能，或是訂機票、開車看合約都不不太會，甚至連交男友都要媽媽把關，在媽媽驟逝後她頓失長年倚賴重心，導致情緒崩潰久久無法平復，便在不告而別情況下淡出歌壇，更是毫無意願再公開露面。

神隱9年後，陳淑樺2007年被拍到一身樸素，戴副眼鏡現身街頭，神情不僅略顯憔悴，還會看著社區公告欄喃喃自語，與當年歌壇天后風采相差甚遠，不過因媒體緊密跟監，讓她受驚嚇後幾乎足不出戶，近年更傳出她鑽研佛學，甚至

一度想出家，連同住的爸爸和妹妹都無法與她溝通，此外她的獸醫好友更透露陳淑樺有失智問題，呼籲外界別再打擾，雖未獲得證實，但近況已讓歌迷擔憂不已。

永遠的陳淑樺 走入宗教求內心平靜

即便歌迷期盼復出歌壇，但陳淑樺依舊不為所動。（圖／中時資料照）

陳淑樺神隱期間，老東家滾石透過管道表明隨時等她進錄音間，2010年舉辦30周年演唱會時，也力邀旗下歷年近百組歌手接力開唱，陳淑樺自然也在受邀名單中，雖曾透過妹妹將邀請函轉交陳淑樺，但始終未得到回覆，此外傳出大陸開出20萬美金邀她開唱，依舊無法動搖她淡出歌壇的決心，始終沒有露面。

淡出歌壇22年來，陳淑樺僅接受陶晶瑩利用電話做短暫訪問，當時她感謝各界多年來不斷關心，自己狀況一切安好，至於會不會重返歌壇？她表示知道歌迷都在等她復出，但若復出表現無法超越以前，寧可將當年的美好永遠留在歌迷心中，更強調不會為了重金復出，也不會追隨懷舊風潮。

轉眼間22年過去，陳淑樺雖未把話說死退出演藝圈，但屢傳復出最終仍未成真，甚至傳出她潛心習佛，宗教已成為精神寄託，想再聽到她天籟般歌聲，似乎遙遙無期，也成為歌迷心中無限遺憾，而李宗盛曾在巡演唱完《夢醒時分》時，螢幕出現一句「淑樺，一切還好嗎」？似乎道出許多人的心聲，希望陳淑樺早日走出喪母之痛，抱持樂觀態度好好活下去。

(中時電子報)