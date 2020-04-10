全球領先的高性能類比IC大廠亞德諾（Analog Devices，ADI）宣佈透過ADI基金會於全球協助對抗新冠肺炎疫情。該基金會由ADI建立，目的是創造一個擁有更美好未來的平台，並協助ADI所在的社群因應社會公共問題。

ADI基金會將支援由聯合國基金會發起的世界衛生組織（WHO）新冠病毒協同響應基金（WHO COVID-19 Solidarity Response Fund），並與全球公民組織（Global Citizen）合作舉辦電視和網路媒體直播特別節目「One World：Together At Home」。

設立該基金會的目的為實踐新冠病毒策略防範和因應計畫，以追蹤並遏制病毒的傳播，確保患者和一線工作人員獲得所需資源，並加速開發疫苗、檢測和治療工作。此外，ADI和ADI基金會對於ADI員工向世界衛生組織新冠病毒協同響應基金所進行的捐款並將相應提撥捐贈。

ADI總裁暨執行長Vincent Roche表示，日益加劇的新冠肺炎疫情影響了每一個人。我們有責任、也有義務支援相關組織的各項關鍵行動，為對抗疫情盡己之力。每個人都能夠貢獻自己的一份力量，正因為如此，我們特別與全球公民組織合作並支援其Together At Home的倡議，希望能藉此鼓舞和激勵大家共體時艱。

「One World：Together At Home」特別節目將表彰醫護人員在對抗新冠肺炎疫情中的英雄事蹟，以及受幫助人們的感激之情。還有來自世界衛生組織和聯合國全球衛生專家與Lady Gaga合作策劃的表演。參與明星包括Alanis Morissette、Andrea Bocelli、Billie Eilish、Green Day樂隊的Billie Joe Armstrong、Burna Boy、Chris Martin、David Beckham、Eddie Vedder、Elton John、FINNEAS、Idris和Sabrina Elba、J Balvin、John Legend、Kacey Musgraves、Keith Urban、Kerry Washington、郎朗、Lizzo、Maluma、Paul McCartney、Priyanka Chopra Jonas、Shah Rukh Khan和Stevie Wonder。

全球公民組織聯合創始人暨執行長Hugh Evans表示，我們向醫務工作者的英勇奮戰表達敬意和支持，「One World：Together At Home」主要是將這種團結鼓舞的精神傳遞出來，助力全球對抗新冠肺炎疫情。

該全球直播節目將透過音樂、娛樂的形式以及其影響力來歌頌冒著生命危險守護他人健康的英雄們。

(工商 )