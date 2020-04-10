處理器大廠AMD（超微）推出「Raise the Game」遊戲大禮包，即日起至2020年4月25日，凡購買指定AMD Radeon顯示卡，除了能享受Radeon帶來的極致效能之外，更能免費獲得今年最受期待的遊戲大作。

AMD Raise the Game活動詳情包括AMD Radeon RX 5700系列，為玩家帶來1440p極致遊戲體驗，提供超快畫面更新率以及令人驚豔的視覺效果。購買AMD Radeon RX 5700系列顯示卡，將免費獲得《魔物獵人世界：Iceborne Master Edition》與《惡靈古堡3》。

AMD Radeon RX 5600系列採用突破性AMD RDNA架構以及創新軟體功能，為1080p玩家帶來極致高效能、高視覺逼真度的遊戲體驗。購買AMD Radeon RX 5600 XT顯示卡或搭載Radeon RX 5600與RX 5600M的指定桌上型電腦與筆記型電腦，將免費獲得《魔物獵人世界：Iceborne Master Edition》與《惡靈古堡3》。

AMD Radeon RX 5500系列期待突破視覺極限、享受清晰流暢畫面更新率，以及卓越1080p效能的玩家，凡購買AMD Radeon RX 5500 XT顯示卡或搭載Radeon RX 5500與RX 5500M的指定桌上型電腦與筆記型電腦，即能免費獲得《惡靈古堡3》及《火線獵殺：絕境》。

此外，AMD進一步擴大回饋優惠，凡購買AMD Radeon RX 5700 XT、RX 5700、RX 5600 XT、以及RX 5500 XT顯示卡的玩家，即可免費獲得為期三個月適用於PC版本遊戲的Xbox Game Pass，盡情暢玩超過100款高品質PC遊戲。

優惠活動即日起至4月25日，遊戲兌換時間至2020年5月25日止，請至AMD遊戲兌換網站兌換，未上市的新款遊戲須待推出方可開始兌換。

(工商 )