英飛凌科技（Infineon）在醫療呼吸器設備的製造上扮演了重要角色。英飛凌提供的功率半導體為瑞思邁（ResMed）等全球領先的醫療器械設備商提供了可靠、高效的呼吸器主機控制晶片。

英飛凌董事會成員暨行銷長Helmut Gassel表示，作為功率半導體市場的全球領導者，我們在極短的時間內，生產出了約3800萬顆功率半導體晶片，用於醫療呼吸器的製造。我們非常高興能為對抗疫情做出積極貢獻。

瑞思邁公司執行長Mick Farrell表示，英飛凌在迅速供貨上的積極努力，為拯救生命做出了切實的貢獻。有賴於英飛凌這樣的元件製造商的合作，才能讓包括瑞思邁在內的呼吸器製造商能及時滿足全球對呼吸器的需求。感謝英飛凌等相關供應商，與我們一起應對這一前所未有的挑戰。

Helmut Gassel補充道，目前，全球對醫療器械的需求正在增長。許多設備製造商正在擴增或調整其重點產品，並希望我們能快速提供必要的元件，以及時滿足他們的特殊需求。

英飛凌在電池供電馬達領域擁有深厚的專業經驗以及豐富的產品組合。英飛凌MOSFET功率半導體採用特殊的設計，實現更高效的馬達驅動：擁有低開關損耗、低發熱以及最高的運行可靠性。其小巧且精簡的設計，特別適用於可攜式及消費型裝置。

(工商 )