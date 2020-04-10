指揮中心9日證實，案379例就是台北某知名酒店女公關；此話一出，反轉了大家的想像，從一個生活圈小的家庭主婦，變成酒店紅牌，震驚全國。對此陳時中坦言，個案「確有難言之隱」。據了解，女公關已婚，確診後要對丈夫及家人坦白工作職業，倍感壓力。

指揮中心8日公布疫調時指出，案379例沒有工作，無出國史且個案生活單純，平常多待在家；不過事後卻傳出，這名個案竟為台北市酒店女公關。對此，指揮官陳時中9日表示，疫調內容是病人自述，但疫調人員不相信進而展開調查，才發現個案「確有難言之隱」。

而指揮中心發言人莊人祥也透露，疫調當時有一些狀況，無法直接對當事人詳細疫調，獲得的資訊比較有限，是否涉及隱匿仍在調查中，「但據了解不是隱匿，而是有其他因素，就不方便在這邊說明。」目前掌握案379的接觸者共35人，30人為職場接觸者，4人為家人，以及1人為診所接觸者。

有消息指出，確診公關小姐出現高燒、流鼻水等症狀後還繼續上班，甚至被客人帶出場吃飯；若按照知情人士的說法，每個小姐一天至少會接觸50人以上，追蹤起來相當可觀。

另外，據了解，酒店女公關已婚，家住桃園，因為經濟關係，選擇該職業，不料現在確診，要向丈夫與家人坦白一切，情緒相當不穩定；根據《中時》報導，案379情緒不穩，對於是否要對包括丈夫在內家人坦白工作感到極大壓力，希望疫調人員體諒，這可能也是指揮中心「不方便說明」的原因。

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(中時電子報)