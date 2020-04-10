在公牛10日確定將把金塊總管卡爾尼紹瓦斯挖來擔任籃球營運事務副總裁之後，公牛勢必找來新任總管與重新打造教練團隊，沒想到過去兩年帶領公牛只拿3成17難堪勝率的總教練博伊蘭，竟被《芝加哥太陽時報》爆料期望自己別被解雇。

就算當前NBA因為新冠肺炎疫情陷入無限期停賽，公牛卻在此時努力重組管理階層，首先就是挖來卡爾尼紹瓦斯擔任籃球營運事務副總裁，接著還在面試前雷霆管理階層人士穆罕默德，看來下一步就有可能把整個教練團進行大改組。

儘管博伊蘭跟公牛之間還有兩年合約，可是自從上季他從荷伊伯格手中接過公牛兵符，目前帶領公牛拿下39勝84敗、3成17勝率，本季在停賽前，更是只拿22勝43敗、3成38勝率，公牛排在東區第11，幾乎已沒希望闖進季後賽。

所以眼見公牛管理階層進行大改造，博伊蘭當然很擔心飯碗不保，才會透過芝加哥當地媒體放話，期望自己可以留下繼續執教，問題是以他過去兩年帶領公牛拿到如此糟糕的戰績，未免也太厚臉皮了點，就看公牛新管理階層怎麼決定了！

(中時 )