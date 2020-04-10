MLCC及晶片電阻廠—國巨(2327)積極規劃擴大台灣產能，經濟部投資台灣事務所聯審會議通過國巨公司申請回台投資專案總額由原來的165億元增加至312億元，目前國巨大發新廠開始積極動工，公司正向應對並降低貿易戰及疫情可能帶來的影響，以滿足全球客戶的緊急需求及長期訂單成長。

中美貿易戰後，各廠紛紛在大陸地區建立新生產據點，國巨亦積極規劃提高台灣產能以分散營運風險，確保公司長期競爭優勢，去年初即響應政府推動「歡迎台商回台投資行動方案」，擴大在台投資並規劃設立全球研發中心及高階產品生產基地，申請回台投資金額從原來的165億元增加至312億元。

國巨表示，今年初始遭逢新型冠狀病毒疫情衝擊，大陸蘇州及東莞廠區復工限制嚴格且招工不易，生產稼動率由農曆年前50%降至農曆年後30%，造成營運及產能規劃上的影響；為了能滿足全球客戶的緊急需求及長期訂單增長，並因應5G及車用電子發展所需，國巨將產能有效率地調整回台生產，並加碼投資在高雄大社、楠梓及大發廠區擴充產線以提升量能及優化產品組合；國巨大發新廠已開始積極動工，公司正向應對並降低貿易戰及疫情可能帶來的影響，同時也優先促進本國員工就業，將帶來約1900個本國工作機會。

隨著大陸地區在新冠肺炎疫情獲得控制後全面復工，供應鏈生產逐步恢復正常及客戶啟動拉貨下，國巨3月合併營收擺脫2月低點，單月合併營收為40.35億元，較上月增加50.4%，並較去年同月增加14.8%，累計第1季合併營收為100.2億元，較上季增加0.2%，但較去年同期減少12%。

國巨表示，公司目前營運及訂單出貨正常，並持續遵守政府單位的各項防疫措施及規定，在確保員工健康及營運安全的前提下逐步調升產能及改善成品庫存偏低狀況，期能逐漸滿足客戶的訂單需求，然因全球的疫情嚴峻且不確定性高，公司仍將審慎應對業績及營 運展望。

(時報資訊)