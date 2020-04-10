美股消息面：

1.投資人看好石油輸出國組織（OPEC）與其盟友將達成減產協議，周四原油價格一度飆升逾10%，但主要產油國的減產力道不如預期，原油價格盤中急轉直下，終場美國期油大跌2.33美元或9.3%，為每桶22.76美元。倫敦布蘭特期油下挫1.36美元或4.1%，收在每桶31.48美元。

OPEC+宣布，自5月起每日原油產量減少1000萬桶，但投資人懷疑這個程度的減產是否足以抵銷新冠肺炎疫情導致的燃油需求崩跌。

2.聯準會周四推出新紓困方案，帶動美元走軟、金價大漲，紐約6月期金收漲68.5美元或4.1%，為每盎斯1752.80美元，創下2012年10月來新高，本周金價收漲7%。5月期銀收漲84.8美分或5.6%，為每盎斯16.053美元，本周收漲9.6%。

3.美國勞工部周四公布，上周（截至4月4日）初次請領失業救濟金人數達660.6萬人，較上周減少26.1萬人，但仍創下歷史次高記錄高，並超出市場預期的550萬人。

上周初次請領失業救濟金人數4周均值為426.55萬人，較前一周增加159.875萬人。截至3月28日止當周，美國續領失業救濟金人數較前一周增加439.6萬人，為745.5萬人。

(時報資訊)