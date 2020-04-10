行政院長蘇貞昌赴立法院進行施政報告總質詢，進入議場前先接受警衛測量體溫。（鄭任南攝）

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞指台灣對他發動網路攻擊，包含族歧視、死亡威脅。對此，行政院長蘇貞昌今表示，疫情如此嚴峻，譚德塞卻還對台灣無的放矢，沒證據亂講話，「很不夠格在那個位置上」。他說，「哪怕譚德塞的母國衣索比亞貧窮弱勢，我們都給予照顧」，譚德塞不知感激還如此發言，盼能為錯誤行為道歉。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）前天批台灣近2至3個月來，對他發動了一連串的攻擊，其中包含種族歧視、死亡威脅，並點名台灣的外交部知道此事，卻沒有任何回應。

對此，蘇貞昌今上午赴立法院接受總質詢前表示，很遺憾看到譚德塞發言老是引起全世界各國公憤，對台灣更是不公平，也違失譚德塞在位置上應該有的專業與公正，以至於疫情如此嚴峻，卻對台灣無的放矢，沒有證據亂講話，其實是很不夠格在那個位置上。

蘇貞昌說，台灣因為中國的政治打壓，最被排擠、最被歧視、最被不公平對待，所以我們最知道被歧視的滋味、被不公平對待的痛苦。

蘇貞昌進一步強調，台灣雖然小，卻非常盡力的對世界做出貢獻，也盡力照顧弱勢，「那怕對譚德塞譚德塞的母國衣索比亞貧窮弱勢，我們都給予照顧，甚至訓練該國的醫療人員」，所以譚德塞的發言不但是無的放矢，也不公正，也對台灣對其母國的幫助不知道感激，如此發言令人遺憾，希望譚德塞能夠針對事實、對自己的錯誤行為道歉。

(中時 )