台北市最高級頂禮服酒店驚傳一名女公關確診，不久網路就瘋傳1張神似大陸知名女星Angelababy的正妹照片，指稱就是確診女公關，但這張照片的正妹本尊，隨即在IG上喊冤說，自己不是酒店妹，被盜圖去做酒店還染病，心情很糟，並發聲明將對散播不實照片者保留法律追訴權。

北市酒店女公關確診消息傳出，這張照片就在各大社群瘋傳。照片中的正妹輪廓深邃，有一雙水汪汪電眼、高挺鼻樑與飄逸秀髮，很像混血兒，有人說像大陸女星angelababy，是店裡的紅牌小姐，只要有上班就一定會上檯，出場率也很高，且輪跑北市3家高檔酒店，在圈內頗具知名度。

確診女公關照片瘋傳，被網友形容外型激似大陸女星Angelababy。（翻攝自微博）

遭盜用照片正妹，發文對散播照片與謠言者將保留法律追訴權。（圖／翻攝自網路）

不料，女公關照片瘋傳一天，本尊就在IG氣呼呼發文「自己被盜圖」，強調自己不是酒店女公關。她發聲明強調，確診女公關30歲，她22歲，「看過傑西的人就知道是同人」。還說，大家拿著盜用的照片在罵，但傷害的是完全不相干的人，對她來說很不公平，「希望不要再偷我的照片做壞事」，對於這次照片被盜用，她對散播照片與謠言者，將保留法律追訴權。

(中時電子報)