新冠肺炎疫情蔓延，台北市居家檢疫者人數眾多，松山慈祐宮、台北霞海城隍廟與悠遊卡公司10日攜手捐贈7000支體溫計及5000份關懷包給市府，將透過區公所轉贈給居檢民眾，市府另加送電子書、影音平台和線上雜誌序號，讓居檢民眾安心在家待好待滿14天。

捐贈物資由台北市長柯文哲代為受贈，並頒發感謝狀，柯文哲表示，整個過程當中，市府會按疫情發展推出政策，不管是個人或企業、社福團體，盼公私協力打贏這場疫情戰爭。

松山慈祐宮捐贈3000份關懷包，內容包括罐頭、麵條、餅乾、飲料，還有簡易式額溫卡、乾洗手凝露，此外，廟方加碼贈送一張媽祖祛瘟符、媽祖毛巾、農民曆，盼透過宗教力量，支持民眾度過14天居檢。

台北霞海城隍廟原訂農曆5月舉辦城隍聖誕遶境，因應疫情宣布取消，又考量居檢民眾每日需自行監測體溫，卻苦無體溫計，特地拋磚引玉，將原用於遶境活動的經費，捐贈7000支電子體溫計，提供居檢民眾自我監測。

還有悠遊卡公司也捐贈2000份「居家悠遊包」，文青風的素面包包內有各式餅乾、豆奶等所需品，希望居檢民眾在家也能悠遊自在，安心渡過檢疫期。

除了宮廟企業提供的物資外，市府居家關懷包更加送影音平台20天儲值序號、電子書平台價值500元購物金、線上雜誌免費1個月體驗等超值好康，搭配關懷包內容物，讓檢疫民眾能在家待好待滿，度過充實、安心又安全的14天檢疫期。

(中時 )