新竹縣警察局9日晚間擴大臨檢，前往娛樂場所宣導社交安全距離。（警方提供／莊旻靜新竹傳真）

疫情持續嚴峻，9日傳出有酒店女公關確診，新竹縣政府警察局配合中央流行疫情指揮中心公布的舞廳、酒店停業策略，9日晚間擴大臨檢，新竹縣境內並無舞廳、酒店處所登記，警方前往具有視聽性質的「小吃部」，勸導可主動歇業，並宣導社交安全距離，以防疫情擴散。

新竹縣政府清查，發現縣轄內並無應停止營業的舞廳、酒店，僅有具視聽性質的小吃部，但為了避免民眾聚集於室內空間，警方9日擴大臨檢，也主動前往勸導業者歇業，並宣導衛教社交安全距離，臨檢目標除了小吃部，也包含網咖、飲食店、KTV及酒吧等22處娛樂場所。

此次擴檢由新竹縣警察局長黃家琦帶隊督導，警方也針對易聚集人群處所，用M-ploice警用小電腦查詢過濾消費者及營業人員身分，以防止需居家檢疫、居家隔離者亂跑，也建議業者在呼籲消費者戴口罩、量體溫之餘，也可建立十名登記，維護彼此健康。

警方宣導也戴口罩、手套、護目鏡等防備，此次臨檢勤務全縣共有89名警力參與，警方也呼籲，室內社交安全距離須保持1.5公尺，民眾可避免前往人潮聚集、密閉空間、易造成群聚感染的營業場所，希望民眾共體時艱，守護全民健康。

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(中時 )