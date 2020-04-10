中信金(2891)去年每股稅後純益2.16元，公司日前法說會中承諾今年仍將全數配發現金，配息率介於47%~50%。由於中信金尚未公布確定的配息金額，近5個交易日遭法人賣超排名第一。

中信金(2891)自結3月盈餘，3月份單月稅前盈餘為40.85億元，稅後盈餘為36.04億元，累計前三月合併稅前盈餘149.70億元，合併稅後盈餘127.46億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.65元。

中國信託金控表示，3月份整體獲利表現穩定。綜觀2020年第一季，金融市場因嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒）疫情大幅波動，然中信金控除信用卡消費金額較去年同期減少不到一成外，其他各項核心業務表現穩健，銀行存放款及財富管理業務動能均維持良好，而保險業務受惠債券殖利率走低及美元升值，投資收益有不錯表現。中信金控第一季稅後盈餘較去年同期成長15%，旗下子公司中國信託商業銀行及台灣人壽保險公司第一季稅後盈餘則分別較去年同期成長8%及53%。

(時報資訊)