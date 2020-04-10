東捷資訊(6697)3月營收為0.59億元，年增2.92％；累計第1季營收為4.27億元，年增31.97％。東捷資訊產品「全渠道雲端客服平台」因防疫帶動企業皆加速雲端布局，在大環境低迷期間逆勢看漲；該平台協助企業客服不再受限，硬體分區亦可辦公，滿足人員需採分流機制、異地／居家辦公規畫，已獲國際消費性產品大廠等公司陸續採用，帶動整體營收持續逆勢成長。

東捷資訊指出，受疫情影響，企業為降低群聚感染風險，陸續啟動異地上班、遠距開會等應變方式，確保營運能量不中斷，讓視訊會議軟體、雲端整合機制商機大增。因應需求，東捷資訊協助企業導入「Microsoft Teams」，提供視訊會議落實防疫。

針對業務屬性特殊、需大量交談的企業客服中心，東捷資訊亦推出「全渠道雲端客服平台」因應，以往客服受限話機與分析系統等硬體建置，僅能群聚於單一地點作業，該平台協助客服中心將最重要的紀錄與分析系統全數雲端化，客服操作上不再受場地限制，只要有網路、可通話的裝置即可作業，企業本部亦能掌握所有客服回應資訊，有效協助企業客服分區辦公；同時平台亦具備多渠道整合功能，協助企業整合包含：官網、語音客服、LINE、FB、APP、電子郵件等通路客戶意見資訊，避免客戶因使用不同平台重複溝通，為企業打造全渠道客服中心(Omni-channel Contact Center)，有效提升客戶滿意度。

東捷資訊因應企業邁向數位轉型與防疫業務不中斷需求，提供智慧工廠、智慧倉儲、視訊會議等整合性解決方案，在防疫期間營收持續穩健成長，為另類防疫概念股。此外，由於現在民眾減少外出，導致上網消費諮詢客服需求不減反升，企業在兼顧防疫與拓展客服中心規模下，採用訂閱制的雲端客服平台機率將大幅提升，預估今年業績將有機會再衝新高。

(時報資訊)