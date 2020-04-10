杏一醫療(4175)3月合併營收4.97億元，較去年同期成長16.04%，第一季合併營收達14.35億元，較去年同期成長17.36%。

隨新冠肺炎疫情持續延燒，杏一積極配合政府防疫措施，除了社區健保藥局配合口罩領用及民眾衛教，並在醫院型門市推出暖心方案，祭出團購活動予前線醫護，提供N95口罩及民生用品，回饋醫護人員辛勤付出。

杏一更體貼國人推出宅配優惠方案，提供長者、居家隔離者與大眾更彈性的購買管道。杏一全力協助國人抗疫，三月業績逆勢成長。

杏一近年積極投入社區型門市，滿足各年齡層的需求，而杏一強勁的成長力道，即來自於強健的展店實力以及開設地點的策略正確。目前杏一門市已遍佈各大醫院周邊黃金地點以及深入社區，全台門市數共256家分店，透過會員制度，創造高黏著度消費群，而新設的門市也將持續帶入新會員、創造亮眼營收表現。

(時報資訊)